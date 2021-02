Vecchi Sige | ' Farmaci biologici efficaci su Crohn e coliti più resistenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Per le malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici), con cui convivono almeno 200mila italiani soprattutto in età giovanile, “negli ultimi 20 anni sono stati sviluppatiche hanno avuto un impatto molto positivo sulla gestione di patologie quali la rettocolite ulcerosa, la malattia dioltre ad alcuni casi di colite per i quali è difficile ottenere una diagnosi precisa e per questo definite 'indeterminate'. Si tratta deiche, bloccando una o più molecole infiammatorie o immunoeccitatorie, spengono efficacemente la infiammazione anche nelle malattie più”. Lo afferma Maurizio, professore ordinario di Gastroenterologia e responsabile Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia ...