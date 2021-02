Vaticano, Roberto Bernabei nuovo medico del Papa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Papa ha nominato suo medico personale Roberto Bernabei, ordinario di Medicina Interna e Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Ne dà notizia il Vaticano. Bernabei succede a Fabrizio Soccorsi, morto a gennaio in seguito a complicazioni da Covid. Bernabei è nato a Firenze il 24 gennaio 1952. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 1976, si è specializzato in Medicina Interna e in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. E’ ordinario di Medicina Interna e Geriatria e Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma; Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa-Collo della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilha nominato suopersonale, ordinario di Medicina Interna e Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Ne dà notizia ilsuccede a Fabrizio Soccorsi, morto a gennaio in seguito a complicazioni da Covid.è nato a Firenze il 24 gennaio 1952. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 1976, si è specializzato in Medicina Interna e in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. E’ ordinario di Medicina Interna e Geriatria e Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma; Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa-Collo della ...

