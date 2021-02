Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Iss, dalla fine del 2020, sta monitorando tre Varianti del coronavirus che creano particolare preoccupazione: inglese, brasiliana e sudafricana. Diversi casi di queste mutazioni si sono registrati in alcune regioni e, ad esempio nel Lazio, in Puglia e in Sardegna, hanno portato alla chiusura delle scuole. In Lombardia è stata disposta una zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Brescia, alcuni comuni del Bergamasco e uno del Cremonese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Iss, dalla fine del 2020, sta monitorando tredel coronavirus che creano particolare preoccupazione: inglese, brasiliana e sudafricana. Diversi casi di queste mutazioni si sono registrati in alcune regioni e, ad esempio nel Lazio, in Puglia e in Sardegna, hanno portato alla chiusura delle scuole. In Lombardia è stata disposta una zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Brescia, alcuni comuni del Bergamasco e uno del Cremonese

