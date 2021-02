Variante inglese a San Giorgio a Cremano, il sindaco ordina la chiusura della scuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) San Giorgio a Cremano. La Variante inglese si insinua nel Napoletano e un’altra scuola è costretta alla chiusura. Nuovi casi di Covid legati al ceppo proveniente dall’Inghilterra infatti sono stati registrati a San Giorgio a Cremano. A renderlo noto è il sindaco Giorgio Zinno che ha disposto con un’ordinanza la chiusura dell’istituto comprensivo Don Milani L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) San. Lasi insinua nel Napoletano e un’altraè costretta alla. Nuovi casi di Covid legati al ceppo proveniente dall’Inghilterra infatti sono stati registrati a San. A renderlo noto è ilZinno che ha disposto con un’nza ladell’istituto comprensivo Don Milani L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

