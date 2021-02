Van Dijk torna in campo: il Liverpool spera – FOTO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Virgil Van Dijk è il grande assente nella stagione del Liverpool causa un terribile infortunio: intanto torna in campo – FOTO Virgil Van Dijk manca da 17 ottobre 2020 dai campi da calcio a causa di un terribile infortunio nello scontro con Pickford che lo ha costretto all’operazione e alla riabilitazione. Van Dijk torna a piccoli passi ed oggi sui suoi canali social mostra le immagini dell’allenamento sui campi del centro tecnico dei Reds. Jurgen Klopp spera di ritrovarlo presto per dare una svolta importante ad una stagione un po’ complicata ? pic.twitter.com/8PxFyAuSYH — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) February 24, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Virgil Vanè il grande assente nella stagione delcausa un terribile infortunio: intantoinVirgil Vanmanca da 17 ottobre 2020 dai campi da calcio a causa di un terribile infortunio nello scontro con Pickford che lo ha costretto all’operazione e alla riabilitazione. Vana piccoli passi ed oggi sui suoi canali social mostra le immagini dell’allenamento sui campi del centro tecnico dei Reds. Jurgen Kloppdi ritrovarlo presto per dare una svolta importante ad una stagione un po’ complicata ? pic.twitter.com/8PxFyAuSYH — Virgil van(@Virgilv) February 24, 2021 Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Atkins: 'Il Liverpool voleva De Vrij, ma l'Inter era già molto forte. Che coppia con Van Dijk' - OLandsknecht : @laplorenz60 @BausciaCafe Chi non capisce di calcio, però si sa che sono come i vietnamiti nella foresta che aspett… - jeanpauldl1998 : @antigiannino96 Nella prossima puntata Romagnoli insegna a Van Dijk come difendere nell'1vs1 - Milestemplaris : @LaTerzaStella @YDJ69 @bettiolinter No, infatti. Erano i titolari di Koeman e sono i titolari di de Boer, non ci pi… - LaTerzaStella : @Milestemplaris @YDJ69 @bettiolinter Di certo però lasciare fuori De Ligt e Van Dijk non è un’opzione. Poi sarà int… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Dijk Van Dijk torna in campo: il Liverpool spera Virgil Van Dijk è il grande assente nella stagione del Liverpool causa un terribile infortunio: intanto torna in campo - ...

Romero: "Il Real è un top club, ma siamo pronti" Sergio Ramos, De Ligt, Van Dijk per me sono i tre migliori difensori in circolazione in questo momento. Seguo Ramos sin da quando ero più giovane perché mi è sempre piaciuto guardare le partite del ...

Van Dijk torna in campo: il Liverpool spera - FOTO Calcio News 24 Van Dijk torna in campo: il Liverpool spera – FOTO Virgil Van Dijk è il grande assente nella stagione del Liverpool causa un terribile infortunio: intanto torna in campo – FOTO Virgil Van Dijk manca da 17 ottobre 2020 dai campi da calcio a causa di un ...

Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto” Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto” Stefan de Vrij () Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto” ...

Virgilè il grande assente nella stagione del Liverpool causa un terribile infortunio: intanto torna in campo - ...Sergio Ramos, De Ligt,per me sono i tre migliori difensori in circolazione in questo momento. Seguo Ramos sin da quando ero più giovane perché mi è sempre piaciuto guardare le partite del ...Virgil Van Dijk è il grande assente nella stagione del Liverpool causa un terribile infortunio: intanto torna in campo – FOTO Virgil Van Dijk manca da 17 ottobre 2020 dai campi da calcio a causa di un ...Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto” Stefan de Vrij () Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto” ...