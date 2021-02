Vallefoglia | l' appello di Ucchielli all' assessore regionale Saltamartini | ' Troppi anziani | vaccini da fare nella Casa della Salute'

Ultime Notizie dalla rete : Vallefoglia appello

Corriere Adriatico

... meno lo è per gli ultraottantenni residenti ae negli altri comuni del territorio di Pian Del Bruscolo costretti a spostarsi, con evidenti disagi per sé stessi e per i familiari ...- Talacchio di, Canavaccio di Urbino, Fano o Pesaro: secondo la Regione qual è il sito migliore per il biodigestore? La consigliera regionale del Pd Micaela Vitri spariglia il dibattito sul mega impianto ...VALLEFOGLIA Ultraottantenni costretti a farsi accompagnare o a recarsi a Pesaro per vaccinarsi. Da ieri è iniziata la somministrazione dei vaccini agli over 80 a Pesaro e se la ...La protesta di una settantenne che non è riuscita a fare la prenotazione al pc, perchè non ce l’ha "Siamno in 50mila, il pala Dionigi sarebbe adatto, io il centro Monaldi di Pesaro non so neanche dov’ ...