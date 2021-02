Valernio Scanu | il doloroso lutto del cantante | lo sfogo su Instagram

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Valerio– Solonotizie24Valerioha voluto condividere con il web un amaroinsieme a un ricordo per lui molto importante. Una foto che racconta dei giorni felici, lontani dalla sofferenza che negli ultimi mesi ha caratterizzato la sua vita. Il 2020 è stato un anno molto difficile per ognuno di noi, il Covid ha portato via con sé persone care, amici, familiari… lasciando dietro sé una lunga scie di vittime che non hanno vinto la loro battaglia contro il virus. Un po’ come è successo a Valerioche nei mesi passati ha dovuto dire addio a due colonne portanti della sua vita: il padre Tonino e il padrino di battesimo Filippo. Un grande dolore con il quale Valerioha dovuto imparare a convivere e che accompagna anche loche il ...