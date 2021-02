Vaccino | si allarga la fascia di età per la somministrazione in Alto Adige | le info utili

Carmela_oltre : RT @michelegiorgio2: Lo scontro tra Abu Mazen e l'ex capo dei servizi e dirigente di Fatah, Mohammed Dahlan, si allarga alle vaccinazioni.… - michelegiorgio2 : Lo scontro tra Abu Mazen e l'ex capo dei servizi e dirigente di Fatah, Mohammed Dahlan, si allarga alle vaccinazion… - madovevado : Conoscendone l'interesse per i dati #Covid19, appoggiando coloro che li volevano in formato aperto, mi chiedo quale… - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Abruzzo: vaccino anti-Covid per personale scolastico, si allarga la platea degli aventi diritto - VSinistre : -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino allarga

Il Messaggero

Al 27 una mazzata che può cambiare il match; Oliverail braccio su Granito sugli sviluppi ... tornano le restrizioni per spostamenti e localiAstraZeneca, effetti collaterali dopo la ...Da domani infatti la campagna vaccinale nelle scuole entra nel vivo e si, dopo il via ... hanno dato la loro disponibilità al512 dipendenti su circa 800. Per loro c'è tempo fino a ...Il piano vaccinale lombardo rivisto in base all'insorgere delle nuove varianti e della situazione dei contagi in Lombardia ..."Una raccolta di firme tra i colleghi per sensibilizzare l’assessore Ruggero Razza, promotore in questi giorni di una scala di priorità nella tutela sanitaria anti Covid, ad allargare la vaccinazione ...