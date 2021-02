Vaccino, Fda approva Johnson & Johnson, Burioni: 'Buona protezione' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine il via libera per il & Johnson è arrivato, almeno negli Stati Uniti. Gli esperti della Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale americana che si occupa della regolamentazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine il via libera per ilè arrivato, almeno negli Stati Uniti. Gli esperti della Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale americana che si occupa della regolamentazione ...

RobertoBurioni : Usciti documenti FDA del vaccino Johnson & Johnson a singola dose, efficacia complessiva buona, 66% (ma decisamente… - MediasetTgcom24 : Covid, Fda: 'Forte protezione dal vaccino Johnson&Johnson' #Covid - nona_onda : RT @AStramezzi: Sta per essere approvato da FDA Johnson&Johnson. Finalmente un “vaccino”. Ed è anche in mono-dose - PeranAndreaPer : RT @AStramezzi: Sta per essere approvato da FDA Johnson&Johnson. Finalmente un “vaccino”. Ed è anche in mono-dose - Gardella90 : RT @RobertoBurioni: Usciti documenti FDA del vaccino Johnson & Johnson a singola dose, efficacia complessiva buona, 66% (ma decisamente inf… -