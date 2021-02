Vaccino Covid, arrivate a San Marino le prime 7500 dosi di Sputnik: è tutto pronto per l’avvio della campagna vaccinale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono arrivate a San Marino ieri, martedì 23 febbraio, le prime 7500 dosi del Vaccino anti-Covid russo Sputnik. Partite da Mosca con un volo internazionale atterrato a Milano, le fiale sono state poi scortate dalle Forze dell’Ordine sammarinesi e consegnate al Centro farmaceutico dell’ospedale di Stato, dove saranno conservate in attesa dell’utilizzo. San Marino è in attesa anche di dosi di Pfizer e Astrazeneca. Il piano vaccinale sammarinese – come confermano dall’Iss – è pronto da tempo: giovedì è prevista una prima comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie che verosimilmente confermeranno l’avvio delle operazioni vaccinali ad iniziare dal personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sonoa Sanieri, martedì 23 febbraio, ledelanti-russo. Partite da Mosca con un volo internazionale atterrato a Milano, le fiale sono state poi scortate dalle Forze dell’Ordine sammarinesi e consegnate al Centro farmaceutico dell’ospedale di Stato, dove saranno conservate in attesa dell’utilizzo. Sanè in attesa anche didi Pfizer e Astrazeneca. Il pianosammarinese – come confermano dall’Iss – èda tempo: giovedì è prevista una prima comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie che verosimilmente confermerannodelle operazioni vaccinali ad iniziare dal personale ...

