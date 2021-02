Vaccino AstraZeneca: “Obiettivo oltre 5 milioni di dosi in Italia per fine marzo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vaccino AstraZeneca in Italia. Per quanto riguarda il nostro Paese, “questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi” di Vaccino anti-Covid “consegnate e abbiamo l’Obiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo”. E’ quanto dichiara AstraZeneca in riferimento alle consegne di Vaccino destinate al Paese, in una nota diffusa dalla filiale Italiana del gruppo farmaceutico anglo-svedese. “Le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità”, informa l’azienda. “Così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)in. Per quanto riguarda il nostro Paese, “questa settimana supereremo 1,5di” dianti-Covid “consegnate e abbiamo l’di superare i 5diper ladi”. E’ quanto dichiarain riferimento alle consegne didestinate al Paese, in una nota diffusa dalla filialena del gruppo farmaceutico anglo-svedese. “Le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità”, informa l’azienda. “Così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando ...

