Vaccino anti-Covid, la Puglia approva la legge che lo “raccomanda” per gli operatori sanitari: senza non si può lavorare in reparti a rischio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La maggioranza parla di “obbligo”. L’opposizione di “farsa”. Di mezzo c’è l’assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco che trova nella definizione “forte raccomandazione” la strada della mediazione. La legge regionale è stata approvata nella tarda serata di martedì dal Consiglio regionale della Puglia che, per primo, inserisce il Vaccino anti-Covid tra quelli a cui gli operatori sanitari devono sottoporsi. Pena, la mancata idoneità a lavorare nei reparti a rischio. Il giorno dopo l’approvazione della legge nelle direzioni generali delle Asl l’aria è tesa. Perché ciò che di sicuro c’è è che la legge, votata anche con procedura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La maggioranza parla di “obbligo”. L’opposizione di “farsa”. Di mezzo c’è l’assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco che trova nella definizione “fortezione” la strada della mediazione. Laregionale è statata nella tarda serata di martedì dal Consiglio regionale dellache, per primo, inserisce iltra quelli a cui glidevono sottoporsi. Pena, la mancata idoneità anei. Il giorno dopo l’zione dellanelle direzioni generali delle Asl l’aria è tesa. Perché ciò che di sicuro c’è è che la, votata anche con procedura ...

nzingaretti : Mercato parallelo del vaccino anti #COVID19? Non sono d’accordo perché potrebbe diventare mercato nero. La stra… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - rtl1025 : ?? #AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di #vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al… - rep_milano : Vaccino anti Covid, in Lombardia nove sanitari positivi dopo la seconda dose. Quattro hanno la variante inglese… - MassZito : RT @gael99: Puglia, per gli operatori sanitari la vaccinazione anti Covid diventa obbligatoria -