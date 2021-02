Vaccino anti-Covid, la Lombardia presenta il nuovo piano: «Abbatteremo le scorte per vaccinare più persone» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Seguire il modello inglese per ottimizzare una campagna vaccinale di massa. Questa è l’idea messa sul tavolo dalla Regione Lombardia e che prevede la somministrazione di una sola dose e/o il posticipo di 6 mesi per chi ha già contratto il Coronavirus. «Un’eventuale risposta positiva ci permetterebbe di avere una maggiore disponibilità di Vaccino», ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti che oggi, 24 febbraio, ha tenuto una conferenza stampa con il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni per gli aggiornamenti sul piano vaccinale regionale il cui finanziamento totale stimato è di 214 milioni di euro. «Questo piano nasce dall’esigenza di contrastare anche la diffusione delle varianti Covid», ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Seguire il modello inglese per ottimizzare una campagna vaccinale di massa. Questa è l’idea messa sul tavolo dalla Regionee che prevede la somministrazione di una sola dose e/o il posticipo di 6 mesi per chi ha già contratto il Coronavirus. «Un’eventuale risposta positiva ci permetterebbe di avere una maggiore disponibilità di», ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti che oggi, 24 febbraio, ha tenuto una conferenza stampa con il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni per gli aggiornamenti sulvaccinale regionale il cui finanziamento totale stimato è di 214 milioni di euro. «Questonasce dall’esigenza di contrastare anche la diffusione delle vari», ha ...

nzingaretti : Mercato parallelo del vaccino anti #COVID19? Non sono d’accordo perché potrebbe diventare mercato nero. La stra… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - rtl1025 : ?? #AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di #vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al… - QAin51404808 : RT @gael99: Puglia, per gli operatori sanitari la vaccinazione anti Covid diventa obbligatoria - giantico : RT @riktroiani: #AstraZeneca fornirà meno della metà delle dosi di #vaccino anti-#Covid ordinate dall'#Ue per il secondo trimestre. Lo rend… -