Vaccino, al Ghana le prime dosi garantite dal meccanismo Covax (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il Ghana è il primo Paese del mondo a ricevere dosi di vaccino contro il Covid-19 acquisite tramite l’iniziativa Covax, un’alleanza di attori pubblici e privati, tra i quali l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nata per garantire l’accesso equo ai sieri contro il nuovo coronavirus. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il Ghana è il primo Paese del mondo a ricevere dosi di vaccino contro il Covid-19 acquisite tramite l’iniziativa Covax, un’alleanza di attori pubblici e privati, tra i quali l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nata per garantire l’accesso equo ai sieri contro il nuovo coronavirus.

