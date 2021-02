Vaccini, Ue: 'Italia ha ruolo chiave per dare una spinta alla produzione' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Ansa 'L'Italia ha un ruolo di primo piano per la spinta nella produzione dei Vaccini in Ue, in particolare per quanto riguarda i siti per il confezionamento di prodotti iniettabili'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Ansa 'L'ha undi primo piano per lanelladeiin Ue, in particolare per quanto riguarda i siti per il confezionamento di prodotti iniettabili'. Lo ...

RobTallei : In Italia attualmente è stato somministrato solo il 16,6% delle dosi ricevute da AstraZeneca (fonte @SkyTG24). Quin… - ilfoglio_it : L'Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ul… - matteosalvinimi : #Salvini: Occorre potenziare le cure domiciliari, occorre correre con i vaccini producendoli in Italia visto che l'… - dani_bongi : RT @CCKKI: 'Non si capisce perchè #Cuba????, da 60 anni in embargo, riesce a sviluppare vaccini e l'Italia non può farlo, per non contrastare… - EleEsse77 : RT @simastatecalmi: @InMonsterland Beh... i vaccinati con la variante inglese -