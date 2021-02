Vaccini, perché si parla di produzione in Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’è l’accordo con i medici di base, ci sono nuovi spazi per fare le vaccinazioni. La macchina è in modo, ma manca benzina a sufficienza. Mancano dosi di vaccino. Per ora l’approvvigionamento viene tutto dall’estero e non nelle dosi concordate. Il governo studia una via d’uscita e fra le ipotesi c’è quella di produrre i vaccini anche in Italia. Tempi e modi sono però da chiarire. Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontrerà Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, associazione delle imprese del settore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’è l’accordo con i medici di base, ci sono nuovi spazi per fare le vaccinazioni. La macchina è in modo, ma manca benzina a sufficienza. Mancano dosi di vaccino. Per ora l’approvvigionamento viene tutto dall’estero e non nelle dosi concordate. Il governo studia una via d’uscita e fra le ipotesi c’è quella di produrre i vaccini anche in Italia. Tempi e modi sono però da chiarire. Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontrerà Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, associazione delle imprese del settore.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini perché Corsa contro il tempo: Draghi e la liberazione dell'Italia I fobici - che non capiscono perché Draghi sieda a Palazzo Chigi - temono che l'ex capo della Bce ... Sistemata l'emergenza - per ora solo con i vaccini, purtroppo - Draghi dovrà certo fornire una ...

AstraZeneca gela Ue: tagli del 50%, Bruxelles: 'Subito gli altri vaccini' Con l'autorizzazione d'emergenza Ema può decidere più rapidamente il via libera a nuovi vaccini, ma viene da chiedersi perché ci si pensa solo ora. IL QUARTO PRODOTTO Ad oggi il quarto vaccino all'...

