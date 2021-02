Vaccini, in Puglia superate le duecentomila somministrazioni. Dati del ministero della Salute Produttori al lavoro "per migliorare l'efficienza contro le varianti" dice l'immunologa tarantina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Moderna e Pfizer, le aziende produttrici degli innovativi sieri anti-Covid a Rna messaggero, «stanno lavorando a soluzioni per migliorare l’efficienza dei Vaccini contro le nuove varianti». A dare la buona notizia è l’immunologa pugliese Antonella Viola, che annuncia quindi risvolti positivi nella lotta contro i nuovi e preoccupanti ceppi di Coronavirus in circolazione in Puglia e nel resto d’Italia. «Da un lato si potrebbe pensare a modificare le somministrazioni (Moderna sta pensando a 3 dosi), ma dall’altro si possono creare facilmente nuovi Vaccini modificando la sequenza di mRna- precisa la scienziata tarantina-. Ci vorrà troppo tempo? No, perché le agenzie regolatorie, in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Moderna e Pfizer, le aziende produttrici degli innovativi sieri anti-Covid a Rna messaggero, «stanno lavorando a soluzioni perl’deile nuove». A dare la buona notizia è l’pugliese Antonella Viola, che annuncia quindi risvolti positivi nella lottai nuovi e preoccupanti ceppi di Coronavirus in circolazione ine nel resto d’Italia. «Da un lato si potrebbe pensare a modificare le(Moderna sta pensando a 3 dosi), ma dall’altro si possono creare facilmente nuovimodificando la sequenza di mRna- precisa la scienziata-. Ci vorrà troppo tempo? No, perché le agenzie regolatorie, in ...

