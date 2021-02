Vaccini COVID: a che punto siamo? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È di ieri la notizia che AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-COVID all’Unione europea rispetto al contratto nel secondo trimestre. Secondo Reuters, che riporta le parole di un funzionario UE, rispetto alle 180 milioni di dosi che la casa farmaceutica si era impegnata a consegnare ai paesi dell’Unione Europea nel secondo trimestre 2021, ne verranno erogate solo 90 milioni. Oggi il Corriere fa il punto sulla situazione delle vaccinazioni in Italia: a ieri erano state distribuite alle regioni circa 5 milioni di dosi. Il numero di quelle effettivamente somministrate però è molto inferiore: 3.682.425. Cosa è successo? La discrepanza tra Vaccini distribuiti e somministrati si spiega con la regola del 30%. Ovvero con la quota di fiale “messe da parte” per consentire i richiami. Ma non tutte le regioni si ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È di ieri la notizia che AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-all’Unione europea rispetto al contratto nel secondo trimestre. Secondo Reuters, che riporta le parole di un funzionario UE, rispetto alle 180 milioni di dosi che la casa farmaceutica si era impegnata a consegnare ai paesi dell’Unione Europea nel secondo trimestre 2021, ne verranno erogate solo 90 milioni. Oggi il Corriere fa ilsulla situazione delle vaccinazioni in Italia: a ieri erano state distribuite alle regioni circa 5 milioni di dosi. Il numero di quelle effettivamente somministrate però è molto inferiore: 3.682.425. Cosa è successo? La discrepanza tradistribuiti e somministrati si spiega con la regola del 30%. Ovvero con la quota di fiale “messe da parte” per consentire i richiami. Ma non tutte le regioni si ...

