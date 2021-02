Vaccini anti-Covid, ottime notizie dalla Scozia: crollo delle ospedalizzazioni dopo una sola dose (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie sui paesi che sono avanti con le vaccinazioni, almeno per le prime dosi. Non solo da Israele. Anche uno studio delle università di Edimburgo e Glasgow, in Scozia, pubblicato sul British Medical Journal dimostra come i due vaccini utilizzati in Gran Bretagna (AstraZeneca e Pfizer) siano effettivamente efficaci nel prevenire lo sviluppo di Covid-19 in forme gravi anche dopo una sola dose. Nel paese le prime dosi sono già 18 milioni, un adulto su tre, mentre i richiami sono ancora di molto sotto il milione. Nei piani del governo Johnson entro luglio tutti gli over 18 dovranno essere coperti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie sui paesi che sono avanti con le vaccinazioni, almeno per le prime dosi. Non solo da Israele. Anche uno studio delle università di Edimburgo e Glasgow, in Scozia, pubblicato sul British Medical Journal dimostra come i due vaccini utilizzati in Gran Bretagna (AstraZeneca e Pfizer) siano effettivamente efficaci nel prevenire lo sviluppo di Covid-19 in forme gravi anche dopo una sola dose. Nel paese le prime dosi sono già 18 milioni, un adulto su tre, mentre i richiami sono ancora di molto sotto il milione. Nei piani del governo Johnson entro luglio tutti gli over 18 dovranno essere coperti.

