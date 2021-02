Vaccini all’Ikea, in Israele gli store a disposizione dell’emergenza sanitaria (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vaccini all’Ikea? In Israele sarà possibile perché la grande catena svedese del mobile si unisce alla campagna di immunizzazione, per rendere il siero più accessibile a quante più persone possibile. Anche gli store Ikea a disposizione per i Vaccini (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) L’annuncio sul sito ufficiale E lo fa con stazioni allestite negli store in tutto il Paese. La collaborazione ha preso il via domenica 21 febbraio, e l’annuncio è stato dato con un post sul sito ufficiale. Vaccini all’Ikea, ma non solo Il colosso svedese non sarà il solo ad ospitare postazioni per le somministrazioni. Il governo sta discutendo dell’opportunità di aprire le stazioni di vaccinazione anche in ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021)? Insarà possibile perché la grande catena svedese del mobile si unisce alla campagna di immunizzazione, per rendere il siero più accessibile a quante più persone possibile. Anche gliIkea aper i(Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) L’annuncio sul sito ufficiale E lo fa con stazioni allestite negliin tutto il Paese. La collaborazione ha preso il via domenica 21 febbraio, e l’annuncio è stato dato con un post sul sito ufficiale., ma non solo Il colosso svedese non sarà il solo ad ospitare postazioni per le somministrazioni. Il governo sta discutendo dell’opportunità di aprire le stazioni di vaccinazione anche in ...

