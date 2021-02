Vaccinate 1,3 milioni di persone in Italia, usato finora il 73% delle dosi distribuite alle Regioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le dosi di vaccini contro il Coronavirus somministrate in Italia al 24 febbraio sono 3.798.782 su un totale di dosi consegnate alle Regioni di 5.198.860, cioè il 73,1% secondo il Report del ministero della Salute. Gli Italiani immunizzati con la seconda dose sono invece 1.348.819. Le somministrazioni sono state 2.359.273 per le donne, mentre per gli uomini sono state 1.439.509. In questa fase della campagna di vaccinazioni, gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.259.974, gli addetti del personale non sanitario sono 666.526, mentre gli ospiti vaccinati nella Rsa sono 380.268. Cresce la quota di over 80 che hanno ricevuto la prima dose, ora a quota 388.729. Nelle forze armate sono state invece somministrate 40.177 dosi, ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledi vaccini contro il Coronavirus somministrate inal 24 febbraio sono 3.798.782 su un totale diconsegnatedi 5.198.860, cioè il 73,1% secondo il Report del ministero della Salute. Glini immunizzati con la seconda dose sono invece 1.348.819. Le somministrazioni sono state 2.359.273 per le donne, mentre per gli uomini sono state 1.439.509. In questa fase della campagna di vaccinazioni, gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.259.974, gli addetti del personale non sanitario sono 666.526, mentre gli ospiti vaccinati nella Rsa sono 380.268. Cresce la quota di over 80 che hanno ricevuto la prima dose, ora a quota 388.729. Nelle forze armate sono state invece somministrate 40.177, ...

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Daniele Moscati (Jewish Economic Forum): 'In Israele sono state vaccinate 4 milioni e mezzo di persone con una dos… - La7tv : #lariachetira Daniele Moscati (Jewish Economic Forum): 'In Israele sono state vaccinate 4 milioni e mezzo di person… - mauvita : @enribarbieri Molti meno. In ogni caso, al 14 febbraio sono state vaccinate quasi 13 milioni di persone. E nella se… - blackbladeheart : RT @fleursparadise: anche oggi vorrei prendere un cuscino ed urlarci dentro con tutto il fiato al solo pensiero che in uk siano state vacci… - tladyinthetower : RT @fleursparadise: anche oggi vorrei prendere un cuscino ed urlarci dentro con tutto il fiato al solo pensiero che in uk siano state vacci… -