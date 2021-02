USA, la nuova ricetta della carbonara al pomodoro indigna i social italiani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'eterno ritorno. Certe polemiche sul cibo italiano «rivisitato» ritornano ciclicamente. Da qualche giorno è il turno della carbonara all'americana. Si sa: noi italiani siamo molto gelosi delle tradizioni culinarie e quando un piatto famoso da Nord a Sud come la carbonara viene «modificato», i puristi si innervosiscono. Colpa del New York Times Stavolta la “colpa” è del New York Times, che nelle sue pagine dedicate ai suggerimenti culinari ha pubblicato la ricetta “Smoky Tomato carbonara”, letteralmente al “pomodoro affumicato”. L'autore dell'articolo lo specifica subito: la ricetta tradizionale vuole soltanto parmigiano (in realtà è pecorino romano, ndr), uova, guanciale e pepe nero. Il guanciale, non facile da trovare in molte città americane, può ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'eterno ritorno. Certe polemiche sul cibo italiano «rivisitato» ritornano ciclicamente. Da qualche giorno è il turnoall'americana. Si sa: noisiamo molto gelosi delle tradizioni culinarie e quando un piatto famoso da Nord a Sud come laviene «modificato», i puristi si innervosiscono. Colpa del New York Times Stavolta la “colpa” è del New York Times, che nelle sue pagine dedicate ai suggerimenti culinari ha pubblicato la“Smoky Tomato”, letteralmente al “affumicato”. L'autore dell'articolo lo specifica subito: latradizionale vuole soltanto parmigiano (in realtà è pecorino romano, ndr), uova, guanciale e pepe nero. Il guanciale, non facile da trovare in molte città americane, può ...

NicolaPorro : Da un lato il muso duro di #Biden, dall’altro i “regali” agli avamposti della propaganda cinese negli #Usa. Ecco co… - albertoma85 : Tutte le cazzate raccontate dai media #USA e #uk sullo #xinjiang. Per chi non lo avesse capito sono solo #falsità c… - comis_william : RT @Dan_Pellegrino1: @GBGuerri Un rivoluzionario della nuova era beat, purtroppo finita nelle mani dei padroni USA, Social e CEO Capitalis… - cippalippissimo : @mbx1900 @Agnese73186871 Ok, sui primi due ci sto, il terzo invece vedo una nuova virata illiberale preceduta da al… - antoniomariana6 : RT @PaoloMauri78: La Nato sarà più presente in Iraq e c'è la possibilità che il comando della nuova missione venga affidato all'Italia. Ecc… -