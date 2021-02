Usa, arrestato mentre tornava a casa dal lavoro durante una tormenta. «Trattato come un criminale, solo perché sono nero» – Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo scorso 16 febbraio a Plano, cittadina a nord di Dallas, in Texas, un cittadino afroamericano di 19 anni, Rodney Reese, è stato arrestato dalla polizia: le accuse sono state poi ritirate perché «l’arresto non è conforme al motivo per cui gli agenti sono stati inviati sul posto». Il fatto è avvenuto di notte, durante la tormenta che sta investendo lo Stato, mentre il ragazzo rincasava dopo il turno di lavoro presso un supermercato Walmart. Stando al video rilasciato dallo stesso Dipartimento di Polizia locale, la vettura in pattuglia era stata allertata perché un uomo di colore camminava nel mezzo della strada a maniche corte. «Stavo camminando in mezzo perché sul marciapiede è pieno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo scorso 16 febbraio a Plano, cittadina a nord di Dallas, in Texas, un cittadino afroamericano di 19 anni, Rodney Reese, è statodalla polizia: le accusestate poi ritirate«l’arresto non è conforme al motivo per cui gli agentistati inviati sul posto». Il fatto è avvenuto di notte,lache sta investendo lo Stato,il ragazzo rinva dopo il turno dipresso un supermercato Walmart. Stando alrilasciato dallo stesso Dipartimento di Polizia locale, la vettura in pattuglia era stata allertataun uomo di colore camminava nel mezzo della strada a maniche corte. «Stavo camminando in mezzosul marciapiede è pieno ...

magazine24it : Centro Storico – Usa un tombino per cercare di spaccare il lucchetto a un furgone: arrestato - LiguriaOggi : Centro Storico - Usa un tombino per cercare di spaccare il lucchetto a un furgone: arrestato - genovatoday : Usa un tombino per forzare la porta di un furgone, arrestato - Stefano67504474 : RT @TroianoMassimo1: Negli USA arrestato perché accusato di aver rubato 25 milioni di $ Steve Bannon l’amico e idolo indovinate di chi? #S… - linosegna : RT @nicomanetta1: Usa il taxi per spacciare, arrestato: a bordo 130 grammi di droga - Cronaca Qui #taxi #NoUber -