Uomini e Donne, caporedattrice in ospedale: “È stato molto doloroso”, tutto il parterre addolorato (FOTO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, è finita in ospedale a causa di un intervento chirurgico. La collaboratrice di Maria De Filippi era sparita dai social da alcuni giorni e la cosa aveva fatto preoccupare parecchio i numerosi fan. A distanza di quattro giorni, dunque, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare cosa le sia successo. Al di sotto del post in questione, naturalmente, non sono mancati i commenti di appoggio e sostegno da parte di tutti gli esponenti del parterre. La caporedattrice Raffaella Mennoia esce dall’ospedale Raffaella Mennoia, storica caporedattrice di Uomini e Donne, non ha passato momenti molto piacevoli in quanto è stata ricoverata in ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladi, Raffaella Mennoia, è finita ina causa di un intervento chirurgico. La collaboratrice di Maria De Filippi era sparita dai social da alcuni giorni e la cosa aveva fatto preoccupare parecchio i numerosi fan. A distanza di quattro giorni, dunque, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare cosa le sia successo. Al di sotto del post in questione, naturalmente, non sono mancati i commenti di appoggio e sostegno da parte di tutti gli esponenti del. LaRaffaella Mennoia esce dall’Raffaella Mennoia, storicadi, non ha passato momentipiacevoli in quanto è stata ricoverata in ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - roby_italy_51 : @AndFranchini Purtroppo conosco molte donne che sono state oggetto di violenza da parte dei mariti o dei compagni.… - annamabo : RT @luciazappal: Avrò tanti difetti ma almeno non ho mai visto Uomini e Donne. O il Grande fratello. O qualsiasi altro programma spazzatura… -