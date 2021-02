Uomini e Donne anticipazioni, ecco quando verrà registrata la nuova puntata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contrariamente a quanto succedeva gli scorsi anni, quest’anno si è molto accorciato il divario tra la registrazione e la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che dunque i telespettatori possono gustarsi quasi in tempo reale. Restano solo un paio di puntate da mandare in onda e per questo motivo nel weekend è prevista una nuova registrazione. Non avverrà venerdì, quando viene registrato “Amici”, bensì tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021. Stando ai rumors che circolano nelle ultime ore, è probabile che le registrazioni siano addirittura due, una sabato e una domenica. Questo sia per motivi logistici, visto che organizzare set e protagonisti (oltre al pubblico) in tempi di Covid-19 non è affatto semplice, sia perché a quanto pare sono successe molte cose di cui si ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contrariamente a quanto succedeva gli scorsi anni, quest’anno si è molto accorciato il divario tra la registrazione e la messa in onda delle puntate didi Maria De Filippi, che dunque i telespettatori possono gustarsi quasi in tempo reale. Restano solo un paio di puntate da mandare in onda e per questo motivo nel weekend è prevista unaregistrazione. Non avvenerdì,viene registrato “Amici”, bensì tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021. Stando ai rumors che circolano nelle ultime ore, è probabile che le registrazioni siano addirittura due, una sabato e una domenica. Questo sia per motivi logistici, visto che organizzare set e protagonisti (oltre al pubblico) in tempi di Covid-19 non è affatto semplice, sia perché a quanto pare sono successe molte cose di cui si ...

