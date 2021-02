Uomini e Donne, anticipazioni del 24 febbraio: Tina chiude il microfono a Gemma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e che va in onda da oltre 24 anni. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5, mercoledì 24 febbraio 2021? Le anticipazioni fornite dal noto sito Il Vicolo delle News, dicono che in studio si parlerà ancora una volta di altri due pilastri del Trono over, ossia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Inoltre Tina Ciplllari avrà una nuova lite con Gemma Galgani e addirittura la vamp le farò una serie di scherzi. Lo scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano che in studio si ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale diContinua senza sosta la programmazione di, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e che va in onda da oltre 24 anni. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5, mercoledì 242021? Lefornite dal noto sito Il Vicolo delle News, dicono che in studio si parlerà ancora una volta di altri due pilastri del Trono over, ossia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. InoltreCiplllari avrà una nuova lite conGalgani e addirittura la vamp le farò una serie di scherzi. Lo scherzo diCipollari aGalgani Gli spoiler di, svelano che in studio si ...

