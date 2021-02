Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO e RICCARDO, parole al vetriolo! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella puntata andata in onda ieri ha fatto il suo debutto a Uomini e donne Samantha Curcio, la nuova tronista che va a sostituire Sophie Codegoni in questa fase finale del programma. La ragazza è risultata fin da subito simpatica ed estroversa e non sono mancati i corteggiatori pronti a contendersi la sua mano. Nelle prossime puntate però la Curcio verrà duramente attaccata da un cavaliere del parterre over, che avrà da ridire su alcune dichiarazioni della donna. A polemizzare con la nuova tronista sarà ARMANDO Incarnato, che si troverà a discutere aspramente con la trentenne. Tutto comincerà quando Maria De Filippi chiederà a Samantha di esprimere un giudizio sull’Incarnato. A quel punto la tronista riserverà un parere negativo nei confronti del parrucchiere partenopeo, che non prenderà affatto bene le parole della ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella puntata andata in onda ieri ha fatto il suo debutto aSamantha Curcio, la nuova tronista che va a sostituire Sophie Codegoni in questa fase finale del programma. La ragazza è risultata fin da subito simpatica ed estroversa e non sono mancati i corteggiatori pronti a contendersi la sua mano. Nelle prossime puntate però la Curcio verrà duramente attaccata da un cavaliere del parterre over, che avrà da ridire su alcune dichiarazioni della donna. A polemizzare con la nuova tronista saràIncarnato, che si troverà a discutere aspramente con la trentenne. Tutto comincerà quando Maria De Filippi chiederà a Samantha di esprimere un giudizio sull’Incarnato. A quel punto la tronista riserverà un parere negativo nei confronti del parrucchiere partenopeo, che non prenderà affatto bene ledella ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - apifrizzoIe : Credevo di essere una aggiornata su tutte le correnti femministe dopo una tesi di laurea a riguardo, ma ora che leg… - Cnat55 : @VanessAndrea13 @ErbacciaCattiva Io non mi sento di giudicare con quanti uomini/donne è stata, perché non mi frega… -