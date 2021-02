Una Vita, anticipazioni 25 febbraio: l'ira di Ursula (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il duro confronto tra Ursula e Genoveva è stato il colpo di scena per quanto concerne l'ultima puntata di Una Vita. La governante, infatti, ha perso letteralmente la testa ricordando momenti infelici e drammatici vissuti ad Acacias e questo ha creato in lei un forte desiderio di rivalsa che l'ha spinta a chiedere l'intervento della sua padrona. La Dicenta ha chiesto a Genoveva di aiutarla a vendicarsi di tutti i vicini dopo aver ricordato quando l'hanno malmenata e umiliata pubblicamente. Le anticipazioni della soap opera iberica di giovedì 25 febbraio annunciano che La Salmeron, dal canto suo, capirà subito che la donna è fuori di sé e si armerà addirittura di un paio di forbici temendo un'aggressione da parte di Ursula. Tuttavia, alla fine riuscirà a calmarla spiegandole che presto potrà compiere ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il duro confronto trae Genoveva è stato il colpo di scena per quanto concerne l'ultima puntata di Una. La governante, infatti, ha perso letteralmente la testa ricordando momenti infelici e drammatici vissuti ad Acacias e questo ha creato in lei un forte desiderio di rivalsa che l'ha spinta a chiedere l'intervento della sua padrona. La Dicenta ha chiesto a Genoveva di aiutarla a vendicarsi di tutti i vicini dopo aver ricordato quando l'hanno malmenata e umiliata pubblicamente. Ledella soap opera iberica di giovedì 25annunciano che La Salmeron, dal canto suo, capirà subito che la donna è fuori di sé e si armerà addirittura di un paio di forbici temendo un'aggressione da parte di. Tuttavia, alla fine riuscirà a calmarla spiegandole che presto potrà compiere ...

