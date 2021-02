UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 25 febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 25 febbraio 2021: Emil (Sargis Galstyan) esce di prigione e Michele (Alberto Rossi) decide qualcosa che potrebbe mettere un punto finale ai rapporti con Silvia (Luisa Amatucci). Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) medita un gesto sconsiderato pur di venire in possesso della somma di denaro di cui necessita per risolvere i guai in cui si è cacciato. Clara (Imma Pirone) è sempre più felice per l’imminente matrimonio, ma l’atmosfera sta per cambiare: la Curcio infatti incontra casualmente Alberto (Maurizio Aiello) e Barbara (Mariella Valentini) insieme e tra le due donne c’è un’escalation di tensione… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 febbraio 2021)di Unalin onda25: Emil (Sargis Galstyan) esce di prigione e Michele (Alberto Rossi) decide qualcosa che potrebbe mettere un punto finale ai rapporti con Silvia (Luisa Amatucci). Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) medita un gesto sconsiderato pur di venire in possesso della somma di denaro di cui necessita per risolvere i guai in cui si è cacciato. Clara (Imma Pirone) è sempre più felice per l’imminente matrimonio, ma l’atmosfera sta per cambiare: la Curcio infatti incontra casualmente Alberto (Maurizio Aiello) e Barbara (Mariella Valentini) insieme e tra le due donne c’è un’escalation di tensione… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

