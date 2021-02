Un nuovo banner di Twitter penalizza il giornalismo investigativo basato su 'materiale hackerato' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per ora l'avviso è stato apposto a due inchieste giornalistiche che facevano affidamento su alcune fughe di documenti riservati: una è americana, e una riguarda il programma italiano Report Leggi su it.mashable (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per ora l'avviso è stato apposto a due inchieste giornalistiche che facevano affidamento su alcune fughe di documenti riservati: una è americana, e una riguarda il programma italiano Report

RTAllProClub : RT @GraphicLeon: Appassionato di FIFA, amo disegnare. Per chi fosse in cerca di un logo un nuovo banner o solo di un disegno personalizzat… - GraphicLeon : Appassionato di FIFA, amo disegnare. Per chi fosse in cerca di un logo un nuovo banner o solo di un disegno person… - NicoCiccotelli : RT @radiosilvana: Ciao prozia Adry Webber già sospesa come @adrywebber da @TwitterSafety e tornata come @liliaragnar. Quel banner varia di… - testadalghe : ho visto il nuovo banner delle armi e il mio istinto mi ha detto PULLA PER LA GRAVESTONE e il mio cervello fermati… - dreampinks : @walnhvtao In realtà no, perché potresti beccare di nuovo Keqing che ti annullerebbe di nuovo il pity e teoricament… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo banner Puglia: Pirateria di giornali su Telegram, nuovo intervento della Guardia di Finanza ... traendo, invece, profitto dalla pubblicità inserita nelle relative pagine sotto forma di banner e pop - up. La presente operazione - coordinata da questa Procura ed eseguita dal Nucleo di Polizia ...

Analisi. Datificati fin dalla nascita. Una minaccia per la libertà ...lo conferma il fatto che lo scorso novembre la Commissione europea ha avviato i lavori per un nuovo ... La mamma che ha perso il bambino alla fine della gravidanza e ora online è tormentata dai banner di ...

WhatsApp: un banner vi spiegherà ogni cosa Telefonino.net WhatsApp: cosa succederà a chi non accetta le modifiche della privacy? Di recente, Whatsapp ha annunciato alcune novità ma anche nuovi termini di utilizzo e la modifica alle sue politiche sulla privacy ...

WhatsApp e le nuove regole sulla privacy: cosa succede al nostro account se non le accettiamo? Dal 15 maggio entrano in vigore i nuovi termini d’uso che toccano solo le comunicazioni con account delle aziende. Gli utenti che entro quel giorno non avranno dato il via libera non potranno più legg ...

... traendo, invece, profitto dalla pubblicità inserita nelle relative pagine sotto forma die pop - up. La presente operazione - coordinata da questa Procura ed eseguita dal Nucleo di Polizia ......lo conferma il fatto che lo scorso novembre la Commissione europea ha avviato i lavori per un... La mamma che ha perso il bambino alla fine della gravidanza e ora online è tormentata daidi ...Di recente, Whatsapp ha annunciato alcune novità ma anche nuovi termini di utilizzo e la modifica alle sue politiche sulla privacy ...Dal 15 maggio entrano in vigore i nuovi termini d’uso che toccano solo le comunicazioni con account delle aziende. Gli utenti che entro quel giorno non avranno dato il via libera non potranno più legg ...