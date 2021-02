Un gol per tempo, Mancity vince 2-0 in casa Moenchengladbach (Di giovedì 25 febbraio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Basta un gol per tempo al Manchester City per sbarazzarsi del Borussia Moenchengladbach nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e centrare la 19^ vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Troppa la differenza di qualità in campo, con gli inglesi che vincono 2-0 e mettono un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti grazie ai gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Alla Puskas Arena di Budapest, campo neutro scelto dalla Uefa per via delle restrizioni anti-Covid in Germania, ci provano soprattutto Sterling, Bernardo Silva e Foden a creare superiorità numerica, ma al pressing asfissiante sulla costruzione dei difensori avversari non segue la solita cattiveria in area. Al 29? il City decide di affondare il colpo: Joao Cancelo disegna un cross al bacio dalla sinistra per la testa di Bernardo Silva che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Basta un gol peral Manchester City per sbarazzarsi del Borussianell’andata degli ottavi di finale di Champions League e centrare la 19^ vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Troppa la differenza di qualità in campo, con gli inglesi che vincono 2-0 e mettono un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti grazie ai gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Alla Puskas Arena di Budapest, campo neutro scelto dalla Uefa per via delle restrizioni anti-Covid in Germania, ci provano soprattutto Sterling, Bernardo Silva e Foden a creare superiorità numerica, ma al pressing asfissiante sulla costruzione dei difensori avversari non segue la solita cattiveria in area. Al 29? il City decide di affondare il colpo: Joao Cancelo disegna un cross al bacio dalla sinistra per la testa di Bernardo Silva che ...

