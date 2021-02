Ultimi sondaggi Quorum | Lega davanti a tutti | Azione Iv sotto il 3%

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 65,2% degli italiani nutre fiducia nei confronti del nuovo governo. È quanto emerge dagliper SkyTg24. Il fatto che l’esecutivo sia sostenuto da quasii partiti in Parlamento ad esclusione di Fratelli d’Italia viene considerata una dimostrdi responsabilità secondo il 71,4% degli intervistati. Per il 28,6% il fatto che partiti tanto diversi partecipino insieme alla maggioranza a sostegno del governo Draghi è, invece, un tradimento della volontà degli elettori. Nonostante l’allargamento della maggioranza ae Forza Italia e l’ingresso nel governo di 7 nuovi ministri tecnici e indipendenti dai partiti, dei 21 ministri del Conte bis 9 sono stati confermati nella nuova squadra di governo. Per il 56,8% le conferme mettono il nuovo esecutivo in ...

zazoomblog : Ultimi sondaggi Ipsos: Draghi piace a quasi tutti i partiti - #Ultimi #sondaggi #Ipsos: #Draghi - votofinish : #Germania: alle #elezioni del 14 marzo in Renania-Palatinato (primo test per il nuovo leader CDU, Laschet) l'SPD de… - MarleyBrandy : Il 18% degli ultimi sondaggi è una sovrastima. Qua siamo al 14/16%. - gpaulesu : @GioRebuscini @danstellina @Filippo_Casini Intanto gli ultimi sondaggi danno il PD al 17,8%... - Antiogu60 : Leggete cosa dice la Ghisleri Alessandri.. Ultimi sondaggi il M5S era al 20%!! Che Cazzo ci avete raccontato fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi

In realtà, leggendo i, neglimesi è cresciuto il numero di indecisi o di persone che " intervistate per chiedere la loro preferenza elettorale " hanno dichiarato che allo stato ...Neglipolitici stilati da Ipsos per "DiMartedì" è il Governo Draghi ad essere messo, come giusto che sia, al centro delle domande e indagini sugli elettori intervistati: in merito alle ...Il centrodestra avanza e supera il centrosinistra di oltre 13 punti, con la Lega in testa a trainare i partiti alleati. È quanto emerso dal sondaggio effettuato da Euromedia Research, che ha analizzat ...Milano, 24 feb. (askanews) - Come da tradizione, Topolino omaggia anche quest'anno il Festival di Sanremo con due numeri speciali dedicati ...