UFFICIALE Camoranesi esonerato dall'NK Maribor: il comunicato del club

Mauro German Camoranesi non è più l'allenatore dell'NK Maribor: ecco il comunicato UFFICIALE del club sulla situazione in panchina

Mauro German Camoranesi, ex perno della Juve e campione del mondo a Berlino nel 2006, è stato esonerato dall'NK Maribor.

«La decisione della dirigenza del club sui cambiamenti sportivi dopo la riunione serale del consiglio di amministrazione: Oliver Bogatinov non è più il direttore sportivo, Mauro Camoranesi non è più l'allenatore dell'NK Maribor. Il nuovo direttore sportivo è Marko Šuler, la squadra sarà guidata da Saša Gajser a Sežana».

Odločitev vodstva kluba o spremembah v športnem delu po večerni seji upravnega odbora: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor. Novi športni direktor je Marko Šuler, ekipo bo vodil Saša Gajser v Sežani.

