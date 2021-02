Uccide una giraffa e ne estrae il cuore | “ecco il mio regalo di San Valentino”

CarolinaDElia_ : In occasione di San Valentino uccide una giraffa e ne estrae il cuore. Il gesto deplorevole. - doragouvea : RT @benzosdimples: SDG a R: ma io te l’ho domandato? R: si D: sisi R: era una tua visualizzazione D: sisi SDG: ragazze, voi stavate insie… - Aiyo07 : RT @ilgustofilo: 1) @GiuseppeConteIT INTENTA UNA causa alle case farmaceutiche 2) #Conte viene fatto fuori 3) #Catricala 'si uccide' 4) a c… - Chiedonoperme : RT @ilgustofilo: 1) @GiuseppeConteIT INTENTA UNA causa alle case farmaceutiche 2) #Conte viene fatto fuori 3) #Catricala 'si uccide' 4) a c… - cri16891759 : #TRENTINO una regione alla deriva. tutti muti e ubbidienti sciare uccide il virus ti corre dietro????????????.SVEGLIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide una

La Stampa

Cosa ci interessa a noi colombiani in questa guerra che cie ci degrada come nazione? Quali benefici economici potrebbe ottenere il suo paese danazionalizzazione della produzione e della ...... ma di come il Santo Padre "ci inviti a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso", e di come la "cultura dello scarto" è la matrice di"economia che" . Introdurrà, in ...Ieri sera le salme di Attanasio e del carabiniere Iacovacci sono giunte in Italia. Di Maio: "Inchiesta per capire la matrice dell'agguato" ...Salvatore Baglione è in cella dal giorno dell'omicidio di Piera Napoli, avvenuto il 7 febbraio nella loro casa di via Vanvitelli. Ha confessato di aver ammazzato la donna perché "lei mi tradiva e ha d ...