UAE Tour 2021 | la tappa di oggi | percorso | orari | programma | tv | favoriti 24 febbraio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’UAEha compiuto il proprio giro di boa. Con il successo di ieri, lo sloveno Tadej Pogacar ha consolidato il suo primato con la vittoria nelladi ieri a Jebel Hafeet avanti ad Adam Yates, ora secondo nella generale a 43 secondi dalla vetta. Quest’gli uomini di classifica potranno tirare un po’ il fiato con la quarta, la Marjan Island-Marjan Island di 204 chilometri.Nessuna difficoltà altimetrica prevista in questa quarta, la più lunga di questa settimana di gare, con tutto che lascia presagire ad una più che probabile volata di gruppo. Naturalmente ci proveranno i classici fuggitivi di giornata, ma per loro le possibilità sembrano davvero risicate. Bisognerà fare molta attenzione ad una curva ad U poco prima del rettilineo ...

Il 9 agosto dell'anno scorso Chris Froome era in gara alde l'Ain, in Francia, e chiuse la terza e ultima tappa - traguardo sul Gran Colombier - 30° a 12'16' dal vincitore Roglic. In termini di piazzamento, quello è stato il miglior risultato del ...Tadej Pogacar, vincitore delde France 2020, è il dominatore della 3/a tappa della 3/a edizione dell'di ciclismo, l'unica gara del circuito Worldche si disputa in Medio Oriente quest'anno. Lo sloveno , che oggi ha consolidato il primato nella classifica generale della gara emiratina, ...L'UAE Tour 2021 ha compiuto il proprio giro di boa. Con il successo di ieri, lo sloveno Tadej Pogacar ha consolidato il suo primato con la vittoria nella tappa di ieri a Jebel Hafeet avanti ad Adam Ya ...Particolarmente affranta proprio Rachele Perinelli, che in serata ha comunicato la notizia a Vincenzo Nibali, impegnato in questi giorni nell’Uae Tour, negli Emirati Arabi: «Un dolore immenso – ha ...