Tv: Zingaretti a D'Urso, 'portato politica vicino alle persone' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "@carmelitadUrso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno! #noneladUrso". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "@carmelitadin un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce della. Ce n'è bisogno! #nonelad". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su twitter.

marco_veracini : Zingaretti che loda la D'Urso, Casalino che offende la memoria di Vittorio Zucconi. Il mondo a rovescio. - Desmondo90 : #Zingaretti che supporta Barbara D'Urso mi ricorda Marco Rizzo quando parla di alleanza sociale tra 'classe operaia… - PandinoSteve : Zingaretti: 'Non è la D'Urso è un programma che ha avvicinato la politica alle persone. Ce n’è bisogno!' Sarà ma,… - SleeplessOwl_ : #Zingaretti e il post di apprezzamento alla D'Urso: quando tocchi il fondo e cominci a scavare. Ma si può? ????? - pellegrino_arp : RT @_DAGOSPIA_: LA FINE DEL PD – ZINGARETTI SCENDE IN CAMPO PER LA MILIONARIA BARBARA D’URSO- SELVAGGIA LO ASFALTA -