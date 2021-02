Tv: Zingaretti a D’Urso, ‘portato politica vicino alle persone’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso”. Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce dellapersone. Ce n’è bisogno! #noneladurso”. Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

surianof : Nicola Zingaretti difende Barbara D'Urso: 'La Tv ha bisogno di lei' via @fanpage - martamacbeal : Al netto che Zingaretti su la D’Urso ha sparato una stronzata ma come mai i giornalisti che adesso fanno da cassa d… - uazzaman : RT @RazzoIoMaIe: Se la politica ha bisogno dei programmi di Barbara D'Urso per arrivare alle persone ti devi fare due domande #Zingaretti h… - Majden3 : RT @M49liberorso: Pronta una rivoluzione, Barbara d’Urso guiderà sia Lega che Pd, Mara Venier a Fratelli d’Italia, Antonella Clerici ai Cin… - IlCommentator1 : @fanpage E noi non abbiamo bisogno né della D'Urso né di Zingaretti... -

