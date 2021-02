“Tu sei proprio malata” Pesanti insulti tra Tommaso e Dayane all’interno della casa, il web chiede l’eliminazione. Cos’è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta giungendo al termine, ma, a quanto pare, le numerose discussioni e gli svariati screzi faticano a vedere la fine. In effetti, solo pochi giorni fa Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si erano scontrate piuttosto duramente sia prima che dopo la nomination dell’attrice siciliana. Per di più, era stato proprio il televoto che aveva suscitato non poche polemiche anche all’interno della casa di Cinecittà. Sì, perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si erano alquanto stupiti del fatto che Dayane avesse votato Rosalinda. Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello proprio lei che, nel momento dell’eliminazione di Maria Teresa Ruta, gli aveva fatto una ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta giungendo al termine, ma, a quanto pare, le numerose discussioni e gli svariati screzi faticano a vedere la fine. In effetti, solo pochi giorni faMello e Rosalinda Cannavò si erano scontrate piuttosto duramente sia prima che dopo la nomination dell’attrice siciliana. Per di più, era statoil televoto che aveva suscitato non poche polemiche anchedi Cinecittà. Sì, perchéZorzi e Stefania Orlando si erano alquanto stupiti del fatto cheavesse votato Rosalinda. Lo scontro traZorzi eMellolei che, nel momento deldi Maria Teresa Ruta, gli aveva fatto una ...

