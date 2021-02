Trovato senza vita l’ex sottosegretario Antonio Catricalà: ipotesi suicidio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà, è stato Trovato morto nella sua abitazione a Roma. Catricalà, 69 anni, è stato stato Trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli. Il suicidio sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di questa mattina. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia e dai primi accertamenti sembra che Catricalà si sia tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. La procura di Roma ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda. Gli agenti delle volanti che hanno isolato l’edificio impedendo a chiunque di entrare se estraneo al palazzo. Gli ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021)alla presidenza del Consiglio ed ex presidente dell’Antitrust,, è statomorto nella sua abitazione a Roma., 69 anni, è stato statosul balcone del suo appartamento in viaBertoloni, nel quartiere Parioli. Ilsarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di questa mattina. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia e dai primi accertamenti sembra chesi sia tolto lasparandosi un colpo di pistola. La procura di Roma ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda. Gli agenti delle volanti che hanno isolato l’edificio impedendo a chiunque di entrare se estraneo al palazzo. Gli ...

ilriformista : Il corpo senza vita trovato sul balcone di casa - SkyTG24 : Berlusconi: “Amo molto Milano, senza volerlo mi sono trovato a tifare Inter” - M0r068 : @Grogu_IT Si propenderei anch'io. Anche se 'La Repubblica' dice che ' Il corpo senza vita di Catricalà è stato trov… - VeraNotizia : L’ex ministro Catricalà è stato trovato morto in casa. Aveva 69 anni Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex s… - Sofia_1_vv : RT @Teso4zampe: Trovato in via Piselli a Rieti, senza vita. Sul posto la volontaria Nadya - -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato senza DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 febbraio: Aziz spinge Can.. I due riusciranno a rimanere insieme senza lasciarsi trasportare dai loro sentimenti? DayDreamer Le ... Can ormai da qualche giorno è a Instabul e dopo tanti incontri sfiorati, finalmente si è trovato ...

Agguato pianificato e jeep scadenti, le falle nella sicurezza dell'ambasciatore in Congo E invece si è trovato davanti 'due vecchi fuoristrada' non blindati . Ieri il dipartimento di ... Secondo la ong Alerte congolaise si tratta di 'banditi, senza un'agenda politica'. Venti ranger sono ...

Trovato senza vita in casa fornaio di 38 anni Il Tirreno Morto suicida Antonio Catricalà È stato presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 2005 al 2011. Secondo quanto si apprende da fonti investigative interpellate dall'Ansa, Catricalà si sarebbe suicidato spar ...

Escursionista disperso sul Monte Vettore trovato morto Ascoli, 24 febbraio 2021 - E’ stato trovato senza vita l’escursionista disperso da ieri sul monte Vettore. La vittima, 58 anni, residnete nell'entroterra scolano, era partito per un’escursione sul mon ...

I due riusciranno a rimanere insiemelasciarsi trasportare dai loro sentimenti? DayDreamer Le ... Can ormai da qualche giorno è a Instabul e dopo tanti incontri sfiorati, finalmente si è...E invece si èdavanti 'due vecchi fuoristrada' non blindati . Ieri il dipartimento di ... Secondo la ong Alerte congolaise si tratta di 'banditi,un'agenda politica'. Venti ranger sono ...È stato presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 2005 al 2011. Secondo quanto si apprende da fonti investigative interpellate dall'Ansa, Catricalà si sarebbe suicidato spar ...Ascoli, 24 febbraio 2021 - E’ stato trovato senza vita l’escursionista disperso da ieri sul monte Vettore. La vittima, 58 anni, residnete nell'entroterra scolano, era partito per un’escursione sul mon ...