Tremila bovini in mare da dicembre | molti sono morti per le condizioni brutali del viaggio dalla Spagna alla Libia ‘Ora riformare leggi Ue’

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quasibloccati inper circa due mesi, inagghiaccianti. E l’estenuanteiniziato anon si è ancora concluso. Due le navi a bordo delle quali questi animali, nel migliore dei casi, si trovano ancora. Lein cuirimasti per così tanto tempo, infatti, fa ritenere chedi loro possano essere già, ma non è chiaro se le carcasse siano ancora a bordo o siano state gettate in. La libanese Karimh, che trasportava 895 vitelli, ha lasciato Cartagena () il 18, diretta a Iskenderun, in Turchia, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Tremila bovini

Il Fatto Quotidiano

... spiega Gianni Quondamatteo (in 'modi di dire dialettali in Romagna'): «Il ciocco, o ceppo, ... Costumano pure di custodire con maggior premure lianimali in rispetto al santo Presepio». ...... spiega Gianni Quondamatteo (in 'modi di dire dialettali in Romagna'): «Il ciocco, o ceppo, ... Costumano pure di custodire con maggior premure lianimali in rispetto al santo Presepio». ...Da oltre due mesi, quasi tremila vitelli stanno viaggiando a bordo di due navi per il Mediterraneo, senza una destinazione e in condizioni terribili.