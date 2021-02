Trasporto aereo | Iata | brucerà cassa per 75-95 mld | prenotazioni estate -78%

LouMansi : RT @FitCisl: 'Il #25febbraio consegneremo a tutti i livelli istituzionali e agli gli stakeholder del trasporto aereo il nostro manifesto pe… - Rossellatav : RT @FitCisl: 'Il #25febbraio consegneremo a tutti i livelli istituzionali e agli gli stakeholder del trasporto aereo il nostro manifesto pe… - MPalenzona : RT @FitCisl: 'Il #25febbraio consegneremo a tutti i livelli istituzionali e agli gli stakeholder del trasporto aereo il nostro manifesto pe… - FerrovieriL : RT @FitCisl: 'Il #25febbraio consegneremo a tutti i livelli istituzionali e agli gli stakeholder del trasporto aereo il nostro manifesto pe… - Michele79079114 : RT @FitCisl: 'Il #25febbraio consegneremo a tutti i livelli istituzionali e agli gli stakeholder del trasporto aereo il nostro manifesto pe… -

L'Istituto ha poi chiarito la sua posizione in merito a presunti ritardi nei pagamenti ai lavoratori Alitalia per quel che riguarda la prestazione integrativa a carico del Fondo. "L'...Motivo per cui - conclude - nel parere abbiamo chiesto anche il rifinanziamento urgente del Fondo di solidarieta' per il settore dele del sistema aeroportuale (Fsta), strumento ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'industria del trasporto aereo continuerà a bruciare cassa per tutto il 2021. Lo indica la Iata aggiornando, in negativo, la previsione dello scorso novembre che, invece, ...(Teleborsa) - Al termine di una procedura di selezione europea è stato assegnato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile il bando Twinning Project per affiancare l'Autorita` per l'aviazione civile d ...