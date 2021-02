Transizione ecologica, per ora la sola sfumatura ‘green’ del governo è un verde Arlecchino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le anime verdi non s’illudano: la Transizione ecologica assurge a istituzione ministeriale, ma non stiamo affatto parlando d’aria e di mari da ripulire, di montagne o di balene da salvare, e nemmeno solo di far ripartire il Paese dopo la crisi. Siamo alla vigilia di uno straordinario processo di trasformazione verso la cosiddetta Net-Zero Economy, in cui l’Unione Europea si è data come primo obiettivo il 2030, e l’orizzonte delle ‘emissioni zero’ ha già riaperto lo scontro chiave sulle energie, l’agro-alimentare e la produzione industriale stessa, ovvero il grande risiko delle materie prime, gas e petrolio, ammoniaca e cemento, oro e uranio, ma oggi più che mai soprattutto le cosiddette ‘critical raw materials’, rari tanto quanto indispensabili a far funzionare tutte le nuove tecnologie. Come la tragica vicenda di Luca Attanasio ha di nuovo mostrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le anime verdi non s’illudano: laassurge a istituzione ministeriale, ma non stiamo affatto parlando d’aria e di mari da ripulire, di montagne o di balene da salvare, e nemmeno solo di far ripartire il Paese dopo la crisi. Siamo alla vigilia di uno straordinario processo di trasformazione verso la cosiddetta Net-Zero Economy, in cui l’Unione Europea si è data come primo obiettivo il 2030, e l’orizzonte delle ‘emissioni zero’ ha già riaperto lo scontro chiave sulle energie, l’agro-alimentare e la produzione industriale stessa, ovvero il grande risiko delle materie prime, gas e petrolio, ammoniaca e cemento, oro e uranio, ma oggi più che mai soprattutto le cosiddette ‘critical raw materials’, rari tanto quanto indispensabili a far funzionare tutte le nuove tecnologie. Come la tragica vicenda di Luca Attanasio ha di nuovo mostrato ...

