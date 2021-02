Tragedia sulla Gallipoli-Leuca, Cristiano travolto da un’auto mentre era in bici (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dramma sulla Gallipoli-Leuca, Cristiano Tricarico ucciso mentre era in bici. La Tragedia è accaduta questo pomeriggio intorno alle ore 15. quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.30. È il secondo incidente mortale andato in scena sulle strade del Salento nel giro di pochi giorni. Sconosciuta, almeno per il momento, la dinamica dell’accaduto. Cristiano travolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) DrammaTricarico uccisoera in. Laè accaduta questo pomeriggio intorno alle ore 15. quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.30. È il secondo incidente mortale andato in scena sulle strade del Salento nel giro di pochi giorni. Sconosciuta, almeno per il momento, la dinamica dell’accaduto.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

