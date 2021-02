Tragedia a Roma, trovato morto il catanzarese Antonio Catricalà ex presidente Antitrust (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà , è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’, è statonella sua abitazione a, nel quartiere Parioli., secondo...

DonatoRobilotta : Affranto e costernato per questa brutta tragedia. Conosco Catricalà da una vita per la nostra comune radice sociali… - MicCelozzi : E Roma affoga nel traffico. Per non parlare di Via Cassia: una tragedia. Con impatto sull’inquinamento. Ma le istit… - TeatroVascello : grazie a @Corriere della sera e @REPUBBLlCA_lT @RepSpettacoli @rep_roma #facciamolucesulteatro Gabriele Lavia c'ha… - CorriereCitta : Tragedia a Roma: 21enne si impicca con la cinta dell’accappatoio - Grace24dic : Già mi vedo in uno dei mille film che mi faccio: io disperata, pioggia e Roma Centro come colonna sonora... pratica… -