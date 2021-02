Tra arte | artigianato e meditazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Due profili Instagram Iniziamo con un profilo Instagram che colpisce nel segno: la bio recita “Siamo designer ma ci piace bere e mangiare in posti dove un designer non sanno neanche cos’è”. Irriverente, ironico, anche un po’ sopra le righe, è diventata una delle mie passioni insieme a Insta della spesa un altro spassosissimo account che raccoglie liste per il supermercato in cui la risata è uno degli ingredienti principali. View this post on Instagram A post shared by INSTA DELLA SPESA (@insta della spesa) Un repository video Ulyces è oggi il primo media digitale di lingua francese: con 70 milioni di visualizzazioni al mese in media sui social network sta modificando i codici e i formati consolidati dei contenuti digitali con i suoi video dall’estetica cinematografica. Non c’è solo cibo, ma ci sono soprattutto città, culture e storie, che ...