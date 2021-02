Tottenham-Wolfsberg | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sonoledella sfida tra ile il Wolsfberg valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (anticipata a quest’oggi) che all’andata è finita 4-1 per la squadra di Mourinho. Ecco le scelte dei due allenatori:(4-2-3-1): Hart; Doherty, Dier, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Bergwijn; Carlos Vinicius(3-5-2): Kuttin; Baumgartner, Henriksson, Lochoshvili; Novak, Wernitznig, Liednl, Stratznig, Scherzer; Dieng, Vizinger. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ApuestasMercado : Descubre la Supercuota - 11contro11 : #Wolfsberg-#Tottenham, le formazioni ufficiali #EuropaLeague #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Wolfsberg

alfredopedulla.com

tempo di Europa League per ildi José Mourinho. Domani alle 18:00, gli Spurs sfideranno in casa ilnella gara di ritorno dei 16imi di finale (l'andata è finita 4 - 1 per gli inglesi). Ilha vinto ...Mercoledì 24 febbraio, 18:00 CET(andata: 4 - 1 ) Giovedì 25 febbraio18:55 CET Arsenal - Benfica ( 1 - 1 ) Rangers - Antwerp ( 4 - 3 ) Villarreal - Salzburg ( 2 - 0 ) Hoffenheim ...Entra nel vivo l'Europa League con il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. In ...Entra nel vivo l'Europa League con il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.