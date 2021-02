Toti: “Gli esperti hanno detto che Sanremo si può fare, basta polemiche” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – “Perché Sanremo è Sanremo e certe polemiche non sono niente. Dopo aver letto nelle ultime ore qualsiasi cosa sul festival, tengo a chiarire una cosa: non c’è alcuna incompatibilità tra le misure che abbiamo preso con l’ordinanza nel ponente ligure e lo svolgimento della manifestazione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Oltre al fatto che non vi è emergenza negli ospedali e la città è interessata solo in minima parte dalla nuova ordinanza- spiega il governatore- bisogna specificare, per chi non sa o fa finta di non ricordarlo, che il festival si svolgerà come se l’Ariston fosse uno studio televisivo, senza pubblico in sala, con misure di sicurezza e di profilassi approvate dal Comitato tecnico scientifico, che prevedono il minimo del personale interessato ai lavori e nessuna forma di assembramento o di rischio per la città”. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – “Perché Sanremo è Sanremo e certe polemiche non sono niente. Dopo aver letto nelle ultime ore qualsiasi cosa sul festival, tengo a chiarire una cosa: non c’è alcuna incompatibilità tra le misure che abbiamo preso con l’ordinanza nel ponente ligure e lo svolgimento della manifestazione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Oltre al fatto che non vi è emergenza negli ospedali e la città è interessata solo in minima parte dalla nuova ordinanza- spiega il governatore- bisogna specificare, per chi non sa o fa finta di non ricordarlo, che il festival si svolgerà come se l’Ariston fosse uno studio televisivo, senza pubblico in sala, con misure di sicurezza e di profilassi approvate dal Comitato tecnico scientifico, che prevedono il minimo del personale interessato ai lavori e nessuna forma di assembramento o di rischio per la città”.

