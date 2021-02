Torino senza pace: cosa succede nel gruppo squadra granata? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torino alle prese con un’altra positività al Covid: i granata continuano a non allenanarsi, la gara con il Sassuolo sarà rinviata Piovono ancora notizie negative per il Torino. Uno dei tamponi molecolari effettuati ieri sera ha dato esito positivo. Per cui un altro elemento del gruppo squadra ha contratto il Covid-19. Il focolaio scoppiato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)alle prese con un’altra positività al Covid: icontinuano a non allenanarsi, la gara con il Sassuolo sarà rinviata Piovono ancora notizie negative per il. Uno dei tamponi molecolari effettuati ieri sera ha dato esito positivo. Per cui un altro elemento delha contratto il Covid-19. Il focolaio scoppiato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

