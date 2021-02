Topolino presenta “Sanromolo 2021”: Amaduck e Rosario Paperello alla conquista del Festival (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È tempo di Festival! Su Topolino arriva Sanromolo 2021. alla conduzione Amaduck e Rosario Paperello, protagonisti anche della cover di Topolino 3406, da mercoledì 3 marzo. Due settimane in compagnia di una storia con il dietro le quinte del Festival, approfondimenti speciali e tantissima musica. L’appuntamento con Sanromolo 2021 è sui numeri 3405 (dal 24 febbraio) e 3406. Ormai è una tradizione! Topolino omaggia anche quest’anno il Festival di Sanremo, giunto alla sua 71esima edizione, con due numeri speciali ricchi di musica e storie che appassioneranno tutti i lettori. I numeri 3405 e 3406, in edicola rispettivamente da mercoledì 24 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È tempo di! Suarrivaconduzione, protagonisti anche della cover di3406, da mercoledì 3 marzo. Due settimane in compagnia di una storia con il dietro le quinte del, approfondimenti speciali e tantissima musica. L’appuntamento conè sui numeri 3405 (dal 24 febbraio) e 3406. Ormai è una tradizione!omaggia anche quest’anno ildi Sanremo, giuntosua 71esima edizione, con due numeri speciali ricchi di musica e storie che appassioneranno tutti i lettori. I numeri 3405 e 3406, in edicola rispettivamente da mercoledì 24 ...

