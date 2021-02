Tokyo 2020, ministro sport Giappone: “Vaccini non sono prerequisito per le Olimpiadi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Le vaccinazioni contro il Covid non saranno un prerequisito per gli atleti che intendono partecipare alle Olimpiadi di Tokyo questa estate”. La ministra dello sport Giapponese, Tamayo Marukawa, ha sottolineato come non esista un obbligo vaccinale per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nell’estate del 2021 dopo lo slittamento di un anno a causa dell’emergenza coronavirus: “Forniremo misure adeguate per far svolgere i Giochi in sicurezza e con le necessarie precauzioni, senza l’obbligo della inoculazione del vaccino”, ha aggiunto la neo ministra. sportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Le vaccinazioni contro il Covid non saranno unper gli atleti che intendono partecipare allediquesta estate”. La ministra dellose, Tamayo Marukawa, ha sottolineato come non esista un obbligo vaccinale per gli atleti che parteciperanno allediin programma nell’estate del 2021 dopo lo slittamento di un anno a causa dell’emergenza coronavirus: “Forniremo misure adeguate per far svolgere i Giochi in sicurezza e con le necessarie precauzioni, senza l’obbligo della inoculazione del vaccino”, ha aggiunto la neo ministra.Face.

